وزيرة الخارجية الألمانية: الاتحاد الأوروبى سيجهز لنظام عقوبات يستهدف المستوطنين المتطرفين بالضفة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن الاتحاد الأوروبي سيجهز لنظام عقوبات يستهدف المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

لا يمكن تبرير شن هجوم واسع النطاق في رفح

وكانت وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا بيربوك، قد أكدت أنه لا يمكن تبرير شن هجوم واسع النطاق في رفح جنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون شخص إلى هناك وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه.

وشددت وزيرة خارجية ألمانيا، على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق للنار الآن، حتى ينتهي الموت ويتم إطلاق سراح الرهائن.