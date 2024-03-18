شكرى: نقدر دور المفوض العام لأونروا لمواصلة مسئوليات الوكالة تجاه الفلسطينيين

قال وزير الخارجية، سامح شكري: إننا نقدر دور المفوض العام لأونروا لمواصلة مسئوليات الوكالة تجاه الفلسطينيين.

وأكد شكري، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع المفوض العام لوكالة "أونروا"، دعم القاهرة الكامل لوكالة "أونروا" لاستمرار عملها في تقديم المساعدات لغزة وللفلسطينيين.

وأشار إلى أنه لا ينبغي أن نشوه 40 ألفًا من الموظفين بالوكالة التي عملت لعقود طويلة في دعم الفلسطينيين، ليس فقط في فترات النزاع، وإنما الفلسطينيون الذين تم نقلهم إلى سوريا والأردن وغيرهما من المناطق.

ونوه وزير الخارجية بأن عددًا كبيرًا من الأطفال في غزة يتعرضون للموت جراء نقص المساعدات.