شكرى: تمويل "الأونروا" مسألة رئيسية واستمرارها تمسك بحماية حقوق الإنسان

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن تمويل وكالة أونروا مسألة رئيسية، ودورها لا مناص عنه فيما يتعلق بالمدنيين والسيدات والأطفال الفلسطينيين الذين يموتون لعدم توافر الاحتياجات الأساسية.

الأطفال يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف

وأضاف شكري، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع المفوض العام لوكالة "أونروا"، أننا ندرك جميعًا حقوق الإنسان، لكن أين هي الحقوق لهؤلاء المدنيين والأطفال الذين يموتون، وأين المناصرة والإدانة من قبل المجتمع الدولي، وهل هناك حقوق إنسان أقل من غيرها؟.

وأوضح وزير الخارجية، أن الأطفال يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف، ولا بد أن يكون هناك استجابة أقوى، ولا بد أن تتضمن تمويلًا لوكالة أونروا، وينبغي أن نعتمد على قدرات الأونروا، ولا بد من استمرار تمويلها تمسكًا بحماية حقوق الإنسان.