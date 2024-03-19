بإيفيه من "الباشا تلميذ".. محمد رجب يعلق على مشاركته في الحشاشين

جمع مسلسل "الحشاشين" الفنان كريم عبد العزيز مع الفنان محمد رجب، بعد أن ظهرا سويًا في مسلسل "الاختيار 2" عام 2021.

ويبقى أبرز تعاون بين الثنائي هو فيلم "الباشا تلميذ" الذي تم عرضه عام 2004، منذ 20 عاما، وقدما دويتو حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

أول تعليق من محمد رجب

وعلق الفنان محمد رجب، على عودته للعمل مجددًا مع الفنان كريم عبدالعزيز مستخدمًا إيفيه شهير من فيلم "الباشا تلميذ" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلًا: "حاولت أعمل حاجة صح وعملناها، مسلسل الحشاشين، بشكر أخويا وصاحبي النجم الكبير كريم عبدالعزيز".

وأضاف رجب: "أوجه الشكر والتقدير لأخويا وحبيبي وصاحبي وعشرة العمر السند والضهر الأستاذ حسام شوقي اللي خلاني أساهم في عمل من أهم وأعظم الأعمال في تاريخ الدراما المصرية، مسلسل الحشاشين، وبشكر المخرج العظيم بيتر ميمي، شكرًا، شركة سنرجي تامر مرسي، شكرًا جدًا المتحدة".

وكان الفنان محمد رجب ظهر كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الحشاشين فى الحلقة 8.

أحداث مسلسل "الحشاشين"

يدور مسلسل "الحشاشين" في القرن الحادي عشر ويحكي قصة حسن الصباح، مؤسس جماعة الحشاشين. يشهد المسلسل أحداثًا مشوقة من مختلف العصور الزمنية.

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبوباشا، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف. المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة "سينرجي".

مواعيد عرض مسلسل "الحشاشين"

تذاع الحلقة الجديدة من مسلسل "الحشاشين" على قناة dmc في تمام الساعة 9:15 مساءً. وتُعرض الإعادة الأولى في تمام الساعة 11 مساءً على قناة dmc دراما، والإعادة الثانية في تمام الساعة 6:30 صباحًا، والساعة 1:30 ظهرًا.

وتعرض الحلقة العاشرة من مسلسل "الحشاشين" على منصة Watch It في تمام الساعة 7 مساءً.