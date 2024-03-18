القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يواصل استهدافه لمجمع الشفاء الطبي

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن جيش الاحتلال يواصل استهدافه لمجمع الشفاء الطبي، وهو أكبر مستشفى بقطاع غزة، ودخلت الآليات العسكرية إلى داخل المجمع، وقامت بعمليات تجريف في باحاته وسط إطلاق نار على المباني والنوافذ، ما يثير حالة الخوف والهلع في صفوف المرضى والأطباء.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال بدأت باعتقال عدد كبير من المرضى النازحين الذين يتواجدون داخل المجمع، وتحركت بهم إلى جهة مجهولة.

الطائرات الحربية الإسرائيلية قامت بقصف كل الطرق والمباني

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، أن ما حدث بالمجمع الطبي يعيد للأذهان المرة الأولى لاقتحام مجمع الشفاء الطبي، حينما قامت القوات بإطلاق القذائف تجاه المجمع، ما أدى إلى توقفه التام عن العمل، واليوم عاد هذا المجمع إلى الوقوف عن العمل مرة أخرى في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

ونوه بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قامت بقصف كل الطرق والمباني المجاورة والمؤدية لمجمع الشفاء، كما تقوم حتى هذه اللحظة بشن عدوانها تجاه عدد من المنازل بقطاع غزة.