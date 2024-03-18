الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يواصل استهدافه لمجمع الشفاء الطبي

بشير جبر
بشير جبر

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن جيش الاحتلال يواصل استهدافه لمجمع الشفاء الطبي، وهو أكبر مستشفى بقطاع غزة، ودخلت الآليات العسكرية إلى داخل المجمع، وقامت بعمليات تجريف في باحاته وسط إطلاق نار على المباني والنوافذ، ما يثير حالة الخوف والهلع في صفوف المرضى والأطباء.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال بدأت باعتقال عدد كبير من المرضى النازحين الذين يتواجدون داخل المجمع، وتحركت بهم إلى جهة مجهولة.

الطائرات الحربية الإسرائيلية قامت بقصف كل الطرق والمباني

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، أن ما حدث بالمجمع الطبي يعيد للأذهان المرة الأولى لاقتحام مجمع الشفاء الطبي، حينما قامت القوات بإطلاق القذائف تجاه المجمع، ما أدى إلى توقفه التام عن العمل، واليوم عاد هذا المجمع إلى الوقوف عن العمل مرة أخرى في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

ونوه بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قامت بقصف كل الطرق والمباني المجاورة والمؤدية لمجمع الشفاء، كما تقوم حتى هذه اللحظة بشن عدوانها تجاه عدد من المنازل بقطاع غزة.

مجمع الشفاء الطبي الاحتلال إخلاء مجمع الشفاء الطبي جيش الاحتلال يواصل استهدافه لمجمع الشفاء جيش الاحتلال القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

وزير خارجية الاحتلال: ينبغي على بوريل وقف هجومه على إسرائيل

شكرى: تمويل "الأونروا" مسألة رئيسية واستمرارها تمسك بحماية حقوق الإنسان

شكرى: نرفض قيام إسرائيل بأى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

شكرى: نقدر دور المفوض العام لأونروا لمواصلة مسئوليات الوكالة تجاه الفلسطينيين

وزيرة الخارجية الألمانية: الاتحاد الأوروبى سيجهز لنظام عقوبات يستهدف المستوطنين المتطرفين بالضفة

وزير خارجية الأردن: ما يحدث فى غزة جريمة حرب يجب أن تتوقف فورًا

"القاهرة الإخبارية": موجات من التصعيد بين حزب الله والاحتلال على الحدود اللبنانية

شكرى يؤكد دعم مصر الكامل لاستمرار عمل "أونروا" فى تقديم المساعدات للفلسطينيين

الأكثر قراءة

الدور الأخير كلمة السر.. التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس

الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

دولارات وريالات وذهب.. سقوط تشكيل عصابى يتاجر بالنقد الأجنبى فى قبضة "الداخلية"

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

"الأهلى السبب".. نص رسالة مدرب الزمالك إلى الجزيرى قبل لقاء فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

فنوننا البديعة .. وقطوف فضاء الإبداع الرمضاني ( 2)

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء