السفير علاء موسى: الكتل السياسية لديها قناعة بأهمية التوافق فيما بينهما

تحدث السفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، عن لقاء سفراء اللجنة الخماسية برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قائلًا: هناك مواقف تبدو حدية إلى بعض الشيء، وبالتالي ما نسعى إليه هو تقليل هذه الحدية، ووضع أرضية مشتركة.

كتل الاعتدال وحراكها لا تختلف كثيرًا عما مضى

وأضاف موسى، خلال كلمته بمؤتمر صحفي لسفراء اللجنة الخماسية، أن الكتل السياسية لديها قناعة الآن بأن التوافق فيما بينهما شيء مهم للغاية، لافتًا إلى أن الجميع لديه استعداد للحوار والنقاش والتشاور.

وأوضح سفير مصر لدى لبنان، أن كتل الاعتدال وحراكها لا تختلف كثيرًا عما مضى، حيث إن حركة قوى الاعتدال وأخرين داخل البرلمان شيء مهم وضروري، لأن هذه العملية ملكية تعود حصريًا للبرلمان، وليس أي طرف آخر.