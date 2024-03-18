الإثنين 18 مارس 2024
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يوسف العقاد: استهداف الاحتلال لمجمع الشفاء له تأثير سلبي على القطاع الصحي

الدكتور يوسف العقاد
الدكتور يوسف العقاد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي

قال الدكتور يوسف العقاد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، إن استهداف الاحتلال مجمع الشفاء الطبي له تأثير سلبي كبير على القطاع الصحي في غزة.

وأضاف "العقاد" خلال تصريحاته عبر قناة “القاهرة الإخبارية” أن الخدمات الصحية التي تقدم بمجمع الشفاء الطبي تقدر بنحو 10% فقط بسبب ممارسة جيش الاحتلال.

انهيار تام في الخدمات الصحية

ونوه مدير مستشفى غزة الأوروبي، بأن العدوان على المستشفيات يؤدي إلى انهيار تام في الخدمات الصحية.

ولفت مدير مستشفى غزة الأوروبي، إلى أن جيش الاحتلال يواصل الاعتداء على الأطقم الطبية بمجمع الشفاء وكافة المستشفيات في غزة.

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