مسلسل الحشاشين الحلقة 8 ظهور خاص للنجم محمد رجب صاحب قلعة آلموت

في ظهور خاص للنجم محمد رجب ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الحشاشين، يقابل الزهاد الثلاثة وهي الأسطورة التي أشاعها حسن الصباح عن دعوته لنشرها بين البسطاء من الناس.

من هو صاحب قلعة الجبل؟

خلال أحداث مسلسل الحشاشين، وضمن تخطيط حسن الصباح للاستيلاء علي قلعة الجبل كأفضل مكان لدعوته وتابعيه، يسأل عن صاحب القلعة فيخبره أحد أتباعه الجدد: “قلعة آلموت صاحبها أمير ديلمي أشتراها من سنوات طويلة وهربان فيها من الدنيا، راجل عجيب مقضي حياته بين اللهو والندم، ليلة بيصلي وبيذكر، وليلة بيشرب وبيسكر، وفجأة بيجري من فوق القلعة وبيصرخ، عنده جواري من كل أنحاء الأرض، وساعات بيعيط من الندم بصوت عالي، وساعات بيعامل الحراس والخدم علي أنهم أهله ومرة يسجنهم ومرة يعذبهم”.

وفي لقاء حسن الصباح بالأمير الديلمي والذي يقوم بدوره الفنان محمد رجب، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، يحكم الصباح قصة أسطورته وأسطورة الزهاد الثلاثة فلا يتكلم مباشرة مع الديلمي، بل يتحدث عبر تابعه زيد بن سيحون والذي يخبر الديلمي بأن صدق زهد الصباح صومه عن الزاد والكلام.

مسلسل الحشاشين

استيلاء حسن الصباح وأتباعه علي قلعة آلموت

وفي أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8، يخدع الصباح صاحب القلعة ومالكها الأمير الديلمي، بعدما تحدث معه، ورجاه أن يسمح للفقراء والمساكين بالاحتماء بالقلعة من برد الليل، في الوقت الذي كان قد سيطر علي حراس الأمير الديلمي، وأحكم سيطرته علي القلعة، عارضا علي الديلمي شراءها، ولكن الأخير يرفض، فيقبض عليه أتباع الصباح يقودونه إلي حتفه، وبهذا أحكم الصباح سيطرته علي قلعة آلموت، لتكون نقطة انطلاقه لتحقيق مسعاه الشخصي في السلطة والنفوذ.

وفي أحداث مسلسل الحشاشين أيضا، وبعدما أحكم حسن الصباح سيطرته ونفوذه على قلعة آلموت، يعلن قوانين دولته: “هنا الملك الجديد، هنا جنة الأحباب وجهنم الأعداء وهنا نظام الكون الجديد، مفيش احتمال للغلط، مفيش حد يحب نفسه أكتر من الهدف، هنا عرش الدولة الجديدة اللي كلنا خدامه، اللي يخدم غرضه وهواه مالوش إلا القتل في الدنيا وجهنم في الآخرة حتى لو كان الشخص ده أنا أو أحد منكم أو ولد من أولادي”.

مسلسل الحشاشين

"نورهان" في طريقها لقلعة آلموت

علي الجانب الآخر وضمن أحداث الحلقة 8 من مسلسل الحشاشين، يقتاد تاجر العبيد، “نورهان” خطيبة “يحيي” ابن الشيخ سعيد المؤذن، إلى قلعة الجبل، قلعة آلموت لبيعها إلى أمير القلعة.

مسلسل الحشاشين

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي درامي بالعامية المصرية، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

مسلسل الحشاشين

أبطال مسلسل الحشاشين

ويقوم ببطولة مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الدراما والفن في مصر والعالم العربي، وعلي رأسهم النجم كريم عبد العزيز ــ فتحي عبد الوهاب ــ أحمد عيد ــ نيقولا معوض ــ إسلام جمال ــ نضال الشافعي ــ أحمد عبد الوهاب ــ ميمي جمال ــ سارة الشامي ــ ميرنا نور الدين ــ عمر الشناوي ــ سوزان نجم الدين ــ كريم سرور ــ جيهان الشماشرجي وظهور خاص للنجم محمد رجب.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين