الإثنين 18 مارس 2024
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مستشار وزير الأشغال يكشف تفاصيل خطة لبنانية فرنسية لإعادة إعمار مرفأ بيروت

حسن شقير
حسن شقير

كشف حسن شقير، المستشار الإعلامي لوزير الأشغال، عن تفاصيل خطة لبنانية بمساعدة فرنسية لإعادة إعمار مرفأ بيروت، قائلًا: إن المخطط ليس فرنسيًا، وإنما لبناني بمشاركة خبراء فرنسيين.

وأضاف خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت ليس وليد ساعته، وإنما وزير الأشغال عندما جاء إلى الوزراة وضع هذا الأمر نصب أعينه، وسلك طريقين الأول هو التفعيل، والآخر هو الإصلاح.

 

مخطط إعادة إعمار مرفأ بيروت وتطويره

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الأشغال، أن الإصلاح شمل 3 أمور محددة، هى الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافق اللبنانية، والرؤية الاستراتيجية لقطاع المرافق كي تتكامل مع بعضها البعض، ومخطط إعادة الإعمار بمشاركة خبراء فرنسيين.

وأشار المستشار الإعلامي لوزير الأشغال، إلى أن مخطط إعادة إعمار مرفأ بيروت وتطويره تتضمن التقسيم الجغرافي للمرفأ، والأرصفة والأحواض، ومخطط التنقل داخل المرفأ، منوهًا بأن المخطط يقوم على الاستثمار الأمثل للطاقة البديلة.

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