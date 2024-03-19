الثلاثاء 19 مارس 2024
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"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا حول تحرير طابا

ذكرى تحرير طابا
ذكرى تحرير طابا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا حول ذكرى تحرير طابا.

ذكرى تحرير طابا:

تحتفل مصر في 19 مارس من كل عام بعودة طابا ورفع العلم عليها.

بدأت القضية عقب توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 1979.

الفريق المصري قدم أسانيد ووثائق تؤكد حق مصر التاريخي في طابا.

هيئة التحكيم أصدرت حكمها التاريخي بعودة طابا إلى مصر في 1988.

تقع على بُعد 7 كيلومترات من الميناء الإسرائيلي إيلات شرقًا.

تقع على بُعد 245 كيلومترًا شمال شرقي شرم الشيخ.

في 19 مارس 1989 تم رفع علم مصر على طابا المصرية.

معركة سياسية ودبلوماسية استمرت لأكثر من 7 سنوات.

تتمتع آبارها بمخزن ضخم من المياه العذبة.

تعد آخر النقاط العمرانية المصرية على خليج العقبة.

تتمتع بأهمية استراتيجية وسياحية كبيرة.

تتميز بأنها مدينة حدودية تغلف الجبال منتجعاتها السياحية.

طابا ذكرى تحرير طابا تحرير طابا أهمية استراتيجية وسياحية كبيرة معاهدة السلام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل

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