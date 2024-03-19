الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: لا بد من ضغط دولى على إسرائيل لإدخال المساعدات لغزة

قال محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه لا بد من ضغط دولي على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والتوقف عن منعها، وفتح جميع المعابر، منوهًا بأنه لا يسمح بدخول أكثر من 100 شاحنة في اليوم.

وأضاف المغبط، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إننا في ظل هذه المجاعة نحتاج إلى ألف شاحنة باليوم للحد من المجاعة، لافتًا إلى أنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون حازمة هذه المرة مع إسرائيل، وأن تجبرها على إدخال المساعدات.

الممر البحري لم يتم تفعيله بشكل كامل

وأوضح مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الممر البحري لم يتم تفعيله بشكل كامل، لذلك لا نعلم مدى فاعليته حتى الآن، وعلى صعيد المحكمة الجنائية الدولية نجد أن المدعي العام غائب عن السمع في هذا الإطار، ودائمًا ما يقول نحن نجري تحقيقًا، وهذا يعطي إسرائيل ضوءًا أخضر لاستكمال ما تريد والإفلات من العقاب.

وأشار إلى أن أكثر من 92% من الضحايا هم من المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، وكل فئة لها تحديات تمر بها، وهناك ضرر كبير على النساء الذين بمرحلة الرضاعة، والأطفال حدث ولا حرج، منوهًا بأن إسرائيل تستهدف كل ما في قطاع غزة ضمن سياسة الإبادة الجماعية.