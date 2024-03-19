رئيس الوزراء الفلسطينى محمد مصطفى: حان وقت إنهاء الاحتلال الإسرائيلى

قال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى، إنه حان وقت إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا “أننا واثقون بقدرتنا على الإصلاح وتأسيس بنية الدولة”، وفق نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

واثقون بقدرتنا على الإصلاح

واستُشهد وأُصيب عشرات الفلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال على مناطق مُتفرقة من قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال، منزلًا قرب مفرق المطاحن شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استهدفت منزلًا آخر يعود لعائلة عليان قرب دوار حيدر عبدالشافي غرب مدينة غزة، ومنزلًا قرب مؤسسة المسحال غرب المدينة؛ ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.