"راح ضحيتها 93 شهيدًا و142 مصابًا".. الاحتلال ارتكب 9 مجازر فى غزة

أعلنت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 93 شهيدًا و142 مصابًا، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31819 شهيدًا و73934 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على أحياء الرمال والزيتون والدرج والشيخ رضوان في مدينة غزة، كما قصفت مدفعيته شرق مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد 14 مواطنًا جراء غارات جوية استهدفت منازل وشققًا سكنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.