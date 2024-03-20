الكرملين يُحذّر من استخدام الأصول الروسية المجمدة لشراء أسلحة لأوكرانيا

حذَّرت الرئاسة الروسية "الكرملين" من أن اقتراح منسق السياسة الخارجية الأوروبية، جوزيب بوريل، باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لشراء أسلحة لأوكرانيا، سيقوِّض أسس القانون الدولي، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

وفي وقتٍ سابق، قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن معظم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أيّدوا استخدام عائدات الأصول الروسية لصالح أوكرانيا، لكن لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد.

وصرَّح بوريل بأنه يتوقع أن يتوصل الوزراء إلى توافق سياسي بشأن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتمويل كييف، مضيفًا: "معظم دول الاتحاد الأوروبي تؤيد اقتراحنا، ولكن لا تزال هناك بعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات".