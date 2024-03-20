"القاهرة الإخبارية": جنود اليونيفيل يعملون على خفض التصعيد بالحدود اللبنانية الإسرائيلية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة اللبنانية بيروت، إن هناك تطورات كبيرة فيما يتعلق بضرورة التطبيق الكامل للقرار رقم 1701 الصادر عام 2006 الخاص بوقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

وتابع، أن بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" كانت تحتفل أمس، بذكرى تأسيسها، وخلال الاحتفال شدد رئيس القوة الأممية، على ضرورة التطبيق الكامل للقرار 1701، مؤكدًا أن جنود "اليونيفيل" البالغ عددهم أكثر من 10 آلاف جندي من 47 دولة من مختلف دول العالم يعملون على خفض التصعيد والتوتر القائم على الحدود في إطار العمليات المستمرة بين الجانبين "حزب الله" وجيش الاحتلال.

وأشار إلى أنه بالأمس كان هناك اعتداءات على عدة بلدات لبنانية، وتعرضت 15 بلدة لغارات جوية أو قصف مدفعي، كما نفَّذ حزب الله من الجنوب اللبناني 9 عمليات باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية.

ودعا رئيس القوة الأممية، الطرفين اللبناني والإسرائيلي، إلى الالتزام الكامل بمضمون هذا القرار.

وأعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ مقاتليه عددًا من العمليات ضد مواقع انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

يأتي ذلك دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.