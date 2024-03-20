الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المستشار الألمانى: يجب العمل على وقف إطلاق النار فى غزة

أولاف شولتس
أولاف شولتس

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إنه يجب العمل على وقف إطلاق النار في غزة؛ للسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية، وفقًا لما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه لا مبررات للعقاب الجماعي للمدنيين في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة الإفراج عن المحتجزين دون شروط، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف: "العالم يواجه تحديات عديدة جراء استمرار الحرب في قطاع غزة، ويجب التحرك الفوري لإنقاذ سكان قطاع غزة من خطر المجاعة".

المستشار الألماني أولاف شولتس اطلاق النار وقف إطلاق النار غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

جوتيريش: يجب التحرك الفورى لإنقاذ سكان قطاع غزة من خطر المجاعة

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

توفير السكر بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات خلال أسبوعين.. تفاصيل خطة الحكومة لإنهاء الأزمة

ما حكم العمل فى شركة مديرها مثلى الجنسية؟.. على جمعة يحسم الأمر

شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة