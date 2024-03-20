المستشار الألمانى: يجب العمل على وقف إطلاق النار فى غزة

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إنه يجب العمل على وقف إطلاق النار في غزة؛ للسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية، وفقًا لما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه لا مبررات للعقاب الجماعي للمدنيين في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة الإفراج عن المحتجزين دون شروط، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف: "العالم يواجه تحديات عديدة جراء استمرار الحرب في قطاع غزة، ويجب التحرك الفوري لإنقاذ سكان قطاع غزة من خطر المجاعة".