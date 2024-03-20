الأربعاء 20 مارس 2024
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أسامة الأزهري: الملتفت للغير لا يصل.. وعلينا التركيز على أهدافنا

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

تحدث فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، عن أحد مقاطع الفيديو الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يرسخ معنى وقيمة عدم الانشغال بالغير، إذ أن الملتفت لا يصل.

وقال خلال برنامجه "ومن الحب حياة"، المُذاع على قناة "دي إم سي": "الناس نوعان أحدهما يقظ منتبه عارف هدفه مركز عليه وموجه طاقته لتحقيقه، غير مشغول بالناس سواء كان مخالف أو موافق، يعامل الناس بكل الذوق الرفيع".

وتابع:" هذا الإنسان غير مشوش ولذلك ينجح، وهناك نماذج أخرى من الناس تلتفت إلى حديث الناس وكثير الكلام، والنوع ده لما يشوف الخير والتوفيق لدى غيره، بدل ما يتعلم منه ويركز على نفسه، يفضل يركز في موهبة اللي جنبه".

التركيز على الهدف

وواصل: "كل واحد عليه التركيز في ورقته والتركيز على موهبته، ونتوجه بكامل طاقتنا تجاهها وعدم الاهتمام بالقيل والقال".

وأكد أن الإمام الكبير ابن عطاء السكندري، قال إن ملتفتا في طريق الله لا يصل، وهذا ليس معناه أن نترهبن، ولكن عدم ضياع الوقت في أشياء دون معنى.

واستعرض خلال الحلقة فيديو لسباق يتم بين سلحفاه وأرنب، انشغل الأخير عن السباق بمن حوله فسبقته السلحفاه ذات الطبيعة البطيئة والتي تؤهلها للخسارة، ولكنها كانت تركز على هدفها والسير دون الالتفات لمن حولها ووصلت بالفعل وسبقت.

أسامة الأزهري ومن الحب حياة الدكتور أسامة الأزهري الالتفات للغير برامج رمضان

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