الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلى بمحيط مجمع الشفاء بغزة

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على محيط منطقة الجوازات غرب غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل.

وأشارت إلى تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بمحيط مجمع الشفاء بقطاع غزة.

يأتي ذلك فيما دعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، للسماح بدخول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، إلى قطاع غزة ومنح تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة والعاملين بالمجال الإنساني.

وقال الاتحاد الأوروبي، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إن العاملين في المجال الإنساني يلعبون دورًا لا غنى عنه في تقديم الدعم والإغاثة للمدنيين المنكوبين في غزة.

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