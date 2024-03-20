اللواء عادل العمدة: "العاشر من رمضان" استعاد العزة والكرامة للوطن العربى كله

قال اللواء عادل العمدة، الخبير بالأكاديمية العسكرية المصرية، إن ذكرى العاشر من رمضان، لها عمق ومردود على العالم العربي كله لأنها استعادت العزة والكرامة للوطن العربي كله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى، أن ذكرى الانتصار تؤكد أن مصر دائما لن تنسى حقها وما ضاع حق وراءه مطالب، لافتًا إلى أن شهر مارس والمتزامن معه شهر رمضان به العديد من الأحداث منها يوم الشهيد وتحرير طابا.

وتابع: "كانت هناك خدعة من القوات المسلحة باختيار شهر رمضان نظرًا لاعتقاد العدو أننا لا يمكننا الحرب خلال شهر رمضان والصيام، وخاصة ميعاد الحرب في تمام الساعة 2 ظهرًا".

وعن كواليس خطة الخداع التي قام بها الجيش المصري، وذلك في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، أكد أن بداية التخطيط بدأ من معرفة المستوى الذي وصلت إليه والإمكانيات المتاحة، وكانت بعدها مرحلة الـ1000 يوم وقسمت على 3 مراحل وتسببت في خسائر في صفوف العدو، وبعدها بدأت مرحلة التخطيط.