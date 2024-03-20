الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

اللواء عادل العمدة: "العاشر من رمضان" استعاد العزة والكرامة للوطن العربى كله

اللواء عادل العمدة،
اللواء عادل العمدة، الخبير بالأكاديمية العسكرية المصرية

قال اللواء عادل العمدة، الخبير بالأكاديمية العسكرية المصرية، إن ذكرى العاشر من رمضان، لها عمق ومردود على العالم العربي كله لأنها استعادت العزة والكرامة للوطن العربي كله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى، أن ذكرى الانتصار تؤكد أن مصر دائما لن تنسى حقها وما ضاع حق وراءه مطالب، لافتًا إلى أن شهر مارس والمتزامن معه شهر رمضان به العديد من الأحداث منها يوم الشهيد وتحرير طابا.

وتابع: "كانت هناك خدعة من القوات المسلحة باختيار شهر رمضان نظرًا لاعتقاد العدو أننا لا يمكننا الحرب خلال شهر رمضان والصيام، وخاصة ميعاد الحرب في تمام الساعة 2 ظهرًا".

وعن كواليس خطة الخداع التي قام بها الجيش المصري، وذلك في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، أكد أن بداية التخطيط بدأ من معرفة المستوى الذي وصلت إليه والإمكانيات المتاحة، وكانت بعدها مرحلة الـ1000 يوم وقسمت على 3 مراحل وتسببت في خسائر في صفوف العدو، وبعدها بدأت مرحلة التخطيط.

عادل العمدة انتصار اكتوبر حرب مصر العاشر من رمضان

مواد متعلقة

"حرب أكتوبر والأدب العبري".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

الأكثر قراءة

ذعر في القصر الملكي بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير في أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

القصة الكاملة لـ"أسد التجمع".. شبل يتجول فى الشوارع والشرطة تضبط صاحبه

على طريقة إمام عاشور.. الأهلى يحسم صفقة إياد العسقلانى

"حذاء" كشف المتهم.. أمن المنوفية يحل لغز شنق مدرسة وسرقة منزلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة