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مصر

موعد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 10.. اشتداد حصار آلموت والنبوءة تتحقق

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 11

تزايد البحث عن موعد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 10، بعد ساعات من العرض الأول للحلقة العاشرة من مسلسل الحشاشين، التي شهدت وقوف دولة الظلام بقيادة حسن الصباح أمام أول اختبار عسكري لها في مواجهة أكبر جيوش العالم في ذلك الوقت، وهو جيش دولة السلاجقة.

مسلسل الحشاشين مواعيد إعادة الحلقة 10

وتتيح فضائية dmc الناقل الحصري لمسلسل الحشاشين، مواعيد إعادة الحلقة 10 في تمام الساعة 4:15 مساء اليوم قبل موعد الإفطار، بالتزامن مع إمكانية متابعة إعادة الحلقة 10 من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل سداد رسوم اشتراك شهري أو سنوي.

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مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل أحداث الحلقة 10

تنقل أحداث الحلقة 10 من مسلسل الحشاشين المشاهد إلى أقاصي بلاد فارس، حيث تدق طبول الحرب أبواب واحدة من أقدم وأعتى قلاعها وهي قلعة آلموت، حيث يقبع خلف جدرانها حسن الصباح وأتباعه من طائفة الحشاشين، وفى الطريق إليهم قوات جيش السلاجقة بعدما أعلن السلطان ملكشاه الحرب على الحشاشين انتقامًا لقتلهم اثنين من مساعديه.

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مسلسل الحشاشين

يحاول قائد جيش السلاجقة الضغط على كبار الرعاة والقبائل المجاورة للقلعة، لمعرفة مداخل ومخارج القلعة وعدد القوات والعتاد بها، وتهديدهم بأنه حال عدم تعاونهم معه سيعاملون معاملة الخائن وستقطع رقابهم، لكن الصباح كان له رأى آخر، إذ جمع أتباعه وأطلعهم على خطته لمواجهة السلاجقة: من سماء القلعة تطير أسهم جهنم على جيش الظالمين، ومن باب القلعة الخفي يتحرك حراس جيش المؤمنين في وقت الغفلة، ومن الأطراف البعيدة يأتي المدد على يد باقي المؤمنين.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 11

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 11 في 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة الحادية عشر

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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