الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة الحلقة 10 من مسلسل مسار إجبارى لـ أحمد داش

مسار إجباري
مسار إجباري

يبحث متابعو دراما رمضان وتحديدًا مسلسل مسار إجباري، عن موعد إعادة الحلقة العاشرة من مسار إجباري، الذي يأتي ضمن مسلسلات الشركة المتحدة في موسم رمضان الحالي.

مسلسل مسار إجباري مواعيد إعادة الحلقة 10

وعن موعد إعادة عرض مسلسل مسار إجباري تكون حلقة الإعادة على قناة CBC في تمام الساعة 9:45 صباحًا، والإعادة مرة أخرى على CBC دراما في تمام الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساء، والإعادة على قناة ON الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة على قناة ON دراما في تمام الساعة 4:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12:15 ظهرًا، وعلى القناة الأولى المصرية الإعادة 5:10 صباحًا.

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مسلسل "مسار إجباري" الحلقة 10.. تسجيل صوتي كلمة السر في براءة صفوت مصباح

مسلسل مسار إجباري تفاصيل أحداث الحلقة 10

وشهدت الحلقة 10 من مسلسل مسار إجباري حيلة جديدة استخدمها الأخوان على وحسين أحمد داش وعصام عمر، للتخلص من مسعد وهو اليد اليمنى للمحامي الفاسد مجدي حشيش.

واعتمدت الحيلة على إبلاغ حشيش عن مكالمات مسعد مع والدهما عمر البرنس، وهي التي قد تسيء لسمعته، وبهذا يمكنهما التخلص منه نهائيًا، وهو ما لم يعلم هل ستنجح حيلة الأخين في التخلص من مسعد.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة 10.. حيلة علي وحسين للتخلص من الدكتور حشيش

كما شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل مسار إجباري زيارة المحامي الفاسد مجدي حشيش للدكتور صفوت مصباح "المدان في قضية قتل حبيبة" في محبسه، وسؤاله عن مكان أبحاث حبيبة، ثم وعد حشيش صفوت بإخراجه من السجن في حال تسليمه تلك الأبحاث.

مسلسل مسار إجباري موعد عرض الحلقة 11

ويعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 11 بطولة أحمد داش وعصام عمر على قناة CBC فى الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على CBC دراما في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعرض على قناة الحياة 11:15 مساء.

ويعرض المسلسل أيضًا على قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى قناة ON دراما في تمام الساعة 7:30 مساء، كما يعرض كذلك على القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وبالتزامن مع ذلك يعرض على منصة Watch it.

مسلسل مسار اجباري قنوات عرض الحلقة الحادية عشر

ويمكن مشاهدة الحلقة الحادية عشر من مسلسل مسار إجباري على عدد من القنوات بينها Cbc، قناة الحياة، والقناة الأولي بالتليفزيون المصري، وقناة أون تي في.

مسار إجباري الحلقة 10.. المشاهدون: "علي" و"حسين" أجدع أخين في دراما رمضان

مسلسل "مسار إجباري" الحلقة 10.. تسجيل صوتي كلمة السر في براءة صفوت مصباح

مسلسل مسار إجباري الحلقة 10.. حيلة علي وحسين للتخلص من الدكتور حشيش

مسلسل "مسار إجباري" الحلقة 10.. حيلة لجأ لها الأخوين للتخلص من "مسعد"

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور قصة مسلسل مسار إجباري حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفان سرًا خطيرًا، وهو أنهما أخان، ويكره كل منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم يقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

ويُجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخوين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

من المتوقع أن يكتشف الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش "علي" و"حسين" داخل المسلسل أنهما شقيقان.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري هو من بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، ومسلسل مسار إجباي من إخراج نادين خان.

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