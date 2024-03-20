مسلسل "مسار إجباري" الحلقة 10.. حيلة لجأ لها الأخوين للتخلص من "مسعد"

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل “مسار إجباري” الحلقة 10.. حيلة جديدة استخدمها الأخوين علي وحسين أحمد داش وعصام عمر في الحلقة العاشرة من مسلسل مسار إجباري، في محاولة التخلص من مسعد وهو اليد اليمنى للمحامي الفاسد مجدي حشيش.

واعتمدت الحيلة على إبلاغ حشيش عن مكالمات مسعد مع والدهما عمر البرنس، وهي التي قد تسيء لسمعته، وبهذا يمكنهما التخلص منه نهائيا، وهو ما لم يعلم هل ستنجح حيلة الأخين في التخلص من مسعد.

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل مسار إجباري، زيارة المحامي الفاسد مجدي حشيش للدكتور صفوت مصباح "المدان في قضية قتل حبيبة" في محبسه وسؤاله عن مكان أبحاث حبيبة ثم وعد حشيش صفوت بإخراجه من السجن في حال تسليمه تلك الأبحاث.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل مسار إجباري

ويعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 10 بطولة أحمد داش وعصام عمر على قناة CBC فى الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على CBC دراما في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعرض على قناة الحياة 11:15 مساء.

ويعرض المسلسل أيضًا على قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى قناة ON دراما في تمام الساعة 7:30 مساءكما يعرض كذلك على القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وبالتزامن مع ذلك يعرض على منصة Watch it.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 10

ومسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، وهو من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.