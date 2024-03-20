الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "مسار إجباري" الحلقة 10.. حيلة لجأ لها الأخوين للتخلص من "مسعد"

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

مسلسل “مسار إجباري” الحلقة 10.. حيلة جديدة استخدمها الأخوين علي وحسين أحمد داش وعصام عمر في الحلقة العاشرة من مسلسل مسار إجباري، في محاولة التخلص من مسعد وهو اليد اليمنى للمحامي الفاسد مجدي حشيش.

واعتمدت الحيلة على إبلاغ حشيش عن مكالمات مسعد مع والدهما عمر البرنس، وهي التي قد تسيء لسمعته، وبهذا يمكنهما التخلص منه نهائيا، وهو ما لم يعلم هل ستنجح حيلة الأخين في التخلص من مسعد.

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل مسار إجباري، زيارة المحامي الفاسد مجدي حشيش للدكتور صفوت مصباح "المدان في قضية قتل حبيبة" في محبسه وسؤاله عن مكان أبحاث حبيبة ثم وعد حشيش صفوت بإخراجه من السجن في حال تسليمه تلك الأبحاث. 

قنوات ومواعيد عرض مسلسل مسار إجباري 

ويعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 10 بطولة أحمد داش وعصام عمر على قناة CBC فى الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على CBC دراما في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعرض على قناة الحياة 11:15 مساء.

ويعرض المسلسل أيضًا على قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى قناة ON دراما في تمام الساعة 7:30 مساءكما يعرض كذلك على القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وبالتزامن مع ذلك يعرض على منصة Watch it.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش الحلقة 10 على قنوات ON وCBC

مسلسل مسار إجبارى لـ "أحمد داش وعصام عمر" ملخص الحلقة 9

مسلسل مسار إجباري الحلقة 10

ومسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، وهو من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

مسلسل مسار اجباري مسار اجباري موعد عرض مسار إجباري موعد عرض مسلسل مسار إجباري موعد اعادة مسلسل مسار إجباري قصة مسلسل مسار اجباري أبطال مسلسل مسار إجباري موعد عرض مسلسل احمد داش مسلسل احمد داش أحمد داش قنوات عرض مسار إجباري قنوات عرض مسلسل مسار إجباري موعد مسلسل مسار إجباري الحلقة العاشرة من مسار إجباري مسار إجباري الحلقة العاشرة مسار إجباري الحلقة١٠ الحلقة ١٠ من مسلسل مسار إجباري الحلقة العاشرة من مسلسل مسار إجباري مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل مسار إجباري الحلقة 10.. لماذا أحبت ابنة عمر البرنس زوجة أبيها؟

مسلسل مسار إجبارى لـ "أحمد داش وعصام عمر" ملخص الحلقة 9

الأكثر قراءة

أحمد شوبير: كنت خايف زيزو يسجل هدفين فى ابنى بنهائى كأس مصر

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة