الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل مسار إجباري الحلقة 10.. لماذا أحبت ابنة عمر البرنس زوجة أبيها؟

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

عرضت اليوم الحلقة العاشرة من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر في ظل تطور سريع لأحداثها والذي جعل الكثير يشيد بالمسلسل وطاقم العمل به.

وإلى جانب الموضوع الرئيسي الذي يناقشه المسلسل وهو علاقة الأخين غير الأشقاء الذين يقتربا إلى بعضهما البعض نتيجة الظروف التي يجبرون عليها بسبب أبيهم، تظهر العديد من العلاقات الأخرى التي يوضحها المسلسل وهو ما يوجد نظيراتها في الواقع.

مسلسل مسار إجبارى لـ "أحمد داش وعصام عمر" ملخص الحلقة 9

موعد إعادة مسلسل مسار إجباري لـ"أحمد داش وعصام عمر" الحلقة 8

بين هذه العلاقات علاقة الأم سناء "صابرين" بابنتها خاصة بعد وفاة زوجها "محمود البزاوي"  وانفعال صابرين" بخصوص أي أمر  يخص زوجها أمام الابنة، وهو ما يثير انزعاج الابنة والحزن على أبيها.

كما أوضح المسلسل الفرق بين تعامل صابرين "الأم" مع ابنتها وبين تعامل "بسمة"زوجة الأب معها، إذ كشف كيف أن  تعامل صابرين بأسلوب من التعنيف مع ابنتها يولد عنف مقابل شيئًا فشيئًا من جهة الابنة يجعل لغة الحوار بينهما يتلاشى بمرور الوقت.

بينما يظهر المسلسل في الوقت نفسه طريقة الاحتواء والتعامل بأسلوب عقلاني يحترم حق الابنة الذي اتبعته "نعنانة "مع الابنة ذاتها، وهو ما جعل الابنة تشعر بطمأنينة كبيرة حين تتحدث مع زوجة أببها "بسمة".

مواعيد وقنوات عرض مسلسل مسار إجباري 

ويعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 10 بطولة أحمد داش وعصام عمر على قناة CBC فى الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على CBC دراما في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعرض على قناة الحياة 11:15 مساء.

ويعرض المسلسل أيضًا على قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى قناة ON دراما في تمام الساعة 7:30 مساءكما يعرض كذلك على القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وبالتزامن مع ذلك يعرض على منصة Watch it.

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

مسلسل مسار إجبارى لـ "أحمد داش وعصام عمر" ملخص الحلقة 9

أبطال مسلسل مسار إجباري 

ومسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، وهو من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

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موعد إعادة مسلسل مسار اجباري لـ أحمد داش الحلقة 9

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