الثلاثاء 19 مارس 2024
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توك شو

ناقد فنى يشيد بدور "المتحدة" فى عودة فنانين كبار للشاشة بعد غياب سنوات

الناقد الفني علي
الناقد الفني علي الكشوطي

أشاد الناقد الفني علي الكشوطي، بأداء صابرين وبسمة في مسلسل "مسار إجباري" قدمتهما المخرجة نادين خان بشكل مختلف قوي ومؤثر.

وأضاف "الكشوطي" في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المسلسل تحديدًا له نظرة وزوايا مختلفة، إذ ركزت المخرجة نادين خان المحبة لمصر على إظهار تفاصيل مختلفة للشوارع المصرية والديكورات الداخلية للشقق مختلفة، واختيار اللبس والأماكن الشعبية مختلفة. 

وتابع الناقد الفني أن الفنانة سيمون من الوجوه المحبوبة ولها كاريزما من النوع الخاص، مشيدًا بدور الشركة “المتحدة” للخدمات الإعلامية في عودة فنانين كانوا بعيدًا عن الشاشة لسنوات طويلة وأبرزهم هذا العام نشوى مصطفى في مسلسل "إمبراطورية م" وهى فنانة من العيار الثقيل ووجودها في أي عمل "رمانة ميزان" وهى قوية جدًا.

مسلسل "مسار إجباري" مكون من 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، نور محمود، مي الغيطي، رشدي الشامي، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبوسعدة، إبراهيم الزيادي، وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، وإخراج نادين خان، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

الناقد الفني علي الكشوطي والفنانة بسمة مسلسل مسار اجباري نشوى مصطفى سيمون

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