الفواكه بدلًا من الحلويات.. توصيات الصحة العالمية لرطوبة الجسم فى الصيام

نعانى خلال فترة الصيام من فقدان السوائل والشعور بالعطش الشديد، وخاصة خلال الجو الحار أو المترب، لذلك تقدم منظمة الصحة العالمية عددا من النصائح خلال الصيام لتجنب الشعور بالعطش، والإحساس بالارتواء.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، توصيات منظمة الصحة العالمية باتباع النصائح التالية لتجنب الشعور بالعطش وترطيب جسمك:

-تنصح منظمة الصحة العالمية بتناول الفواكه الموسمية المنعشة التي ترطب جسمك، وهي أفضل بديل لحلويات رمضان التي تكون غنية بالمشروبات السكرية، وبالتالي تسبب الجفاف.

-أضف التوابل المختلفة بدلًا من الملح عند طهي طعامك.

-قلل تناول الملح من أجل قلب أكثر صحة.

-تناول الأطعمة والمشروبات المرطبة، مثل الشوربة وشاي الأعشاب.