الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حيل  القانون واستغلال الثغرات.. علي جمعة يوضح حكم الشرع

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن قضية التحايل علي القانون وأهل القانون فرقوا بين قدرات القانون واستغلالها وأنها أمر مشروع في حالة تحقيق العدالة والقانون عنده الصيغة نجد فيه ثغرات وحسب قدرات كل محاميّ يستطيع استغلالها.

وأضاف المفتي السابق خلال برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، أن ثغرات القانون استغلالها يكون في إطار تحقيق العدالة لكى تكون فورية وليس لتكون للتحاليل او إبطال وتعطيل القانون، ولتحقق العدالة وهو ما يسمي "روح القانون ".

وأكد الدكتور علي جمعة، أن الفرق بين الحيل المبطلة للقانون والثغرات القانون حسب استغلالها يكون الحرام حرام والحلال حلال.
 

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث أنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء أهل القانون تحقيق العدالة ثغرات محامي فكرة برنامج نور الدين

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