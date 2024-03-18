الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ناقد فنى: "المتحدة" قدمت وجبة درامية دسمة فى رمضان 2024

الشركة المتحدة
الشركة المتحدة

قال الناقد الفني مصطفى الكيلاني، إن الشركة “المتحدة” الخدمات الإعلامية تقدم وجبة درامية دسمة في رمضان 2024، حيث هناك تنوع كبير من المسلسلات الضخمة. 

وأوضح الناقد الفني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تصدر المسلسلات الترند وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر مسلسل عن الآخر لا يعبر عن نسب المشاهدة الحقيقية للأعمال الدرامية. 

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

وأضاف الناقد الفني: أغلب المشاهدين لا يضعون آراءهم أو تعليقاتهم على أحداث المسلسلات عبر السوشيال ميديا، وأيضًا هناك فئة كبيرة من كبار السن لا تضع آراءهم، يشاهد ويتابع بدون تفاعل مع المواقع، والمتفاعلون أكثر فئة الشباب ومتوسطي العمر.

وتابع الناقد الفني أن أيضًا المتفاعلين عبر السوشيال ميديا لا يعلقون على كل المسلسلات.

 

الناقد الفني مصطفى الكيلاني شركة المتحدة الخدمات الإعلامية مسلسلات ضخم مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

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