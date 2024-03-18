الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي (فيديو جراف)

مصر والاتحاد الأوروبي
مصر والاتحاد الأوروبي

علاقات اقتصادية راسخة تجمع مصر والاتحاد الأوروبي على مدار سنوات طويلة، إذ يُعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر، تهدف إلى دعم اقتصادها وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد، وتعتبر مصر قوة إقليمية مهمة لضمان استقرار المنطقة.
 

وفي هذا الصدد، عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا حول تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي:
 

_ حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر.

_ يشمل تمويل المسير وضمانات الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.

_ من المقرر عقد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري.

_المؤتمر يستعرض الفرص والإمكانيات الاستثمارية بمصر لتعزيز انخراط الشركات الأوروبية بالسوق المصرية.

_المباحثات المصرية الأوروبية شهدت تركيزًا خاصا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة.

 

علاقات اقتصادية الاتحاد الأوروبي غزة والسودان تطور العلاقات الاقتصادية

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