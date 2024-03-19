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"إكسترا نيوز" تستعرض حجم الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبى

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، حجم الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، والذي يعد أكبر شريك تجارى لمصر.

  وتشهد التبادلات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي نموًا ملحوظًا، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 16.17 مليار دولار خلال عام 2022، مقارنة بحوالي 1.98 مليار دولار خلال عام 2003.

 أبرز الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى


- %50؜ نسبة المنتجات البترولية من الصادرات المصرية.

- 23 %؜ نسبة المنتجات الزراعية من الصادرات المصرية.

- 17 %؜ نسبة المنتجات الصناعية من الصادرات المصرية.

- 3 %؜ نسبة المنتجات النسجية من الصادرات المصرية.

الصادرات المصرية الاتحاد الأوروبي شريك تجاري التبادلات التجارية 1 98 مليار دولار

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