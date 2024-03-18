"راضينى وشربينى شاى لإنهاء المصالح هل يعتبر رشوة وعلى الإنسان ذنب"؟.. على جمعة يوضح

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال إحدى المشاركات في حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "نور الدين"، الذي يُعرَض على القناة الأولى خلال شهر رمضان: "راضيني وشربيني شاي لإنهاء المصالح يعتبر رشوة وعلى الإنسان ذنب"؟.





وقال الدكتور علي جمعة، خلال تقديمه برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولى، إن الرشوة حرام، لكن ما تفعليه يدخل على المرتشي مال سحت وحراما، وما فعلتيه يعتبر مكروها على الإنسان وليس ذنبا.





وتابع: "أنت بتضطري تدفعي علشان تخلصي مصلحتك، لما يكون حقك زي رخصة شخصية أو ترخيص، أو أي ورقة حكومية، فاللي دفعتيه ده اسمه سحت ولا يعد رشوة".





فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.