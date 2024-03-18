شراء سيارة لأصحاب ذوى الإعاقة يعتبر حرامًا؟.. على جمعة يرد

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال أحد المشاركين في حلقة اليوم، من برنامج "نور الدين"، الذي يُعرَض على القناة الأولى خلال شهر رمضان: "شراء سيارة لأصحاب ذوي الإعاقة يعتبر حرام؟".





وقال الدكتور علي جمعة، خلال تقديمه برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولى، إن شراء سيارة مخصصة لفئة معينة لتساعده على التعايش في الحياة اليومية يعتبر خرقا للقانون وعكس مراد المشرع ويعتبر حراما وعدم احترام للملكية".





وأوضح الدكتور علي جمعة، أنه لو في حالة بيع شخص من ذوي الإعاقة السيارة وفضل المال عن امتلاك سيارة يعتبر أمرا مباحا.





فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.