"لو شخص حصل على أموال بطرق غير شرعية حرام يورث"؟.. على جمعة يوضح

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق عن سؤال من سيدة: إذا كان الميراث به مال حرام والورثة يعلمون بسبب تورط الأب في مخالفات قانونية فكيف يتم التعامل معه، وهل تكون أموال الميراث حراما؟.







وقال الدكتور علي جمعة، خلال تقديمه برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولى، “الميراث يطهر المال ومفيش حاجة اسمها ميراث حرام”.





وأكد الدكتور علي جمعة، أنه بمجرد أن توفي صاحب المال وانتقل لآخرين، يتطهر المال من الحرام.





فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.