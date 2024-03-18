التعدى على الأراضى الزراعية بما يخالف القانون حرام؟.. على جمعة يحسم الأمر

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال أحد المشاركين في حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "نور الدين"، الذي يُعرَض على القناة الأولى خلال شهر رمضان: "التعدي علي الأراضي الزراعية والبناء عليها بسبب زيادة عدد الأبناء بما يخالف القانون حرام؟".

وقال مفتي الديار المصرية السابق: إن البناء على الأراضي الزراعية يضر بالعباد والخلق وهو ضرر عظيم لذلك يعتبر حراما ولا يجوز شرّعًا"، ناصحًا بعدم زيادة النسل فهذا ضرر للنفس دون ضرورة.





فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.