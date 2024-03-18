الإثنين 18 مارس 2024
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توك شو

إعلاء المصلحة الشخصية على الدولة والتعامل مع السوق السوداء حرام؟.. على جمعة يرد

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال سيدة ضمن المشاركين في حلقة اليوم، من برنامج "نور الدين"، الذي يُعرَض على القناة الأولى خلال شهر رمضان: "إعلاء المصلحة الشخصية علي الدولة والتعامل مع السوق السوداء للحصول علي فرق مال أكثر هل يعتبر حرام؟".


 وقال الدكتور علي جمعة، إن التعامل مع السوق السوداء حرام شرّعًا، موضحًا أن من لم يهتم بمصلحة المسلمين فليس منهم، فلازم الإنسان يكون مهتم بالمجتمع والدولة وقوانين الدولة التي يعيش غيها، ولا يهتم بمصالحه الخاصة على المصالح العامة، فما يفعله من الاتجار بالعملة بضر بالدولة والمجتمع والمصلحة العامة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "المحتكر ملعون".


 

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المذاع عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

المصلحة الشخصية على جمعة السوق السوداء برنامج نور الدين فرق مال حرام شر عا

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