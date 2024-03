مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش الحلقة 10 على قنوات ON وCBC

يبحث الكثير من المتابعين عن موعد إذاعة عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة العاشرة بطولة أحمد داش، وعصام عمر، علىى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تطور الأحداث في المسلسل حتى وصلت إلى الحلقة التاسعة التي عرضت أمس.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 10 على قناتي CBC

ويعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 10 بطولة أحمد داش وعصام عمر على قناة CBC فى الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على CBC دراما في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعرض على قناة الحياة 11:15 مساء.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 10 على قناة ON

كما يعرض المسلسل أيضًا على قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى قناة ON دراما في تمام الساعة 7:30 مساءكما يعرض كذلك على القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وبالتزامن مع ذلك يعرض على منصة Watch it.

أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة التاسعة

وكانت قد شهدت أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة التاسعة اكتشاف كلًا من الأخوين علي وحسين لدليل براءة الدكتور صفوت، وقرارهما أن يعترفا لأمهاتهما بالأمر برمته بعد أن أخفيا عليهما ذلك لمدة طويلة، وذلك نتيجة قلقهما من انتقام عصابة المحامي الفاسد منهم وتعرضهما وتعرض أسرتهما للخطر.

وبالفعل اجتمعت أسرة عمر البرنس المكونة من الأخين وأمهاتهم صابرين وبسمة وقرراهم أن يتم تقديم دليل البراءة للنيابة لإنقاذ الدكتور البرئ.

كما فاجئ مساعد المحامي الفاسد مجدي حشيش "مسعد" بأن ذهب إلى أسرة عمر البرنس أثناء احتفالهما بعيد ميلاد ابنهما الأصغر في إحدى الحدائق وقال لهم أنه اشترى المنزل الذي يقطنون فيه، وكذلك الشيكات التي كانت متأخرة على أبيهم وهددهم بأنهم إن لم يقدموا دليل البراءة سينتقم منهم ويلحق الضرر بأفراد أسرتهم.

وشهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل مسار إجباري أيضًا محاولة إبعاد المحامي الفاسد مجدي حشيش خديجة عن علي وحسين، خوفًا من تعاونهم من أجل الوصول لدليل براءة صفوت وتقديمه إلى النيابة.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة التي تعرض على 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

إقرأ أيضًا:

ناقد فنى يشيد بدور "المتحدة" فى عودة فنانين كبار للشاشة بعد غياب سنوات

ملخص أحداث مسلسل مسار إجبارى الحلقة الثامنة بطولة "أحمد داش"