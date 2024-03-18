ملخص أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة بطولة "أحمد داش"

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شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر العديد من الأحداث، إذ زارت سناء زوجة صفوت المحبوس في قضية قتل حبيبة والمحكوم عليه بالاعدام فيها، خلال أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة ليطالبها خلال الزيارة بالتدخل لدى المحامي المتواطئ مجدي حشيش لإخراجه من السجن، وإنقاذه من حبل المشنقة مؤكدًا أنه يعلم أنها متفقة مع حشيش على حبسه، وهي من تسبب في هذا الأمر من البداية.

ملخص أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة

وقالت سناء لصفوت في البداية أن خيانته لها مع حبيبة هي السبب ليرد عليها قائلا "انتي اخر واحدة تتكلم عن الخيانة، لو على الخيانات انا عديت لك كتير"، وتابع أنها المتسببة له في حبسه والحكم عليه بالاعدام.

لتكشف سناء بعد ذلك عن مقصدها الحقيقي من الزيارة قائلة "كل اللي احنا طالبينه منك الأبحاث اللي كانت شعغالة عليها ضد الشركات" وتقصد بذلك أبحاث حبيبة، مؤكدة أنه في حال دلّهم على تلك الأبحاث ستكون هذا بمثابة كارت براءته وخروجه من السجن.

كما شهدت الحلقة الثامنة كذلك من مسلسل مسار إجباري انزعاج عصابة المحامي مجدي حشيش من الحملة الصحفية التي أقيمت ضد عدد من أنواع الأدوية التي كانت تعمل عليها حبيبة وعن أضرار هذه الأدوية.

وقال مجدي حشيش لمساعده أنه من المؤكد أن خديجة هي من وراء هذه الحملة، فهي وحبيبة وصفوت وحدهما من يعلموا عن اذه الأصناف من الادوية، لذا قرر مجدي أن توضع خديجة تحت المراقبة مرة ثانية.

وأثناء مقابلة خديجة لعلي صرحت له بأنها قامت بهذه الحملة ولا تعلم إذا كان هذا انمر صحيح ام لا فقال لها أنه بالطبع أمر خطأ لأنه سيثير شك عصابة حشيش حولها لأنها وحدها التي تعرف معلومات عن هذه الأدوية مع صفوت في محبسه وحبيبة التي توفيت وبالطبع كل الأيادي ستار إليها مما يعد خطرًا عليها.

أبرز أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مسار إجباري

كذلك شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل مسار إجباري التقاء الفنانة جوري بكر "سناء"، بالفنان أحمد داش "حسين" في مشروعه الصغير "عربية البرجر"، وتبادل الحديث عن الثقة المتبادلة بينهما، كما طلبت سناء من حسين أن توصى شقيقة عصام عمر "على" محامي بمكتب المحامي مجدي حشيش بمعرفة ما يدور في قضية زوجها صفوت المتهم في قتل حبيبة ضحية الأبحاث الطبية المغشوشة.

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل مسار إجباري كذلك ثناء المحامي مجدي حشيش على عمل "على"، ومطالبته بمقابلة خديجة ابنه خالة حبيبة ضحية الأبحاث الطبية المغشوشة، وبالفعل استطاع أن ينسق على مع خديجة لمقابلة المحامي مجدي حشيش.

ثم انتهت الحلقة بتهديد على للمحامية المشاركة معه في قضية المتهم الدكتور صفوت في قضية مقتل حبيبة.قائلًا لها إنها يجب أن تكون "على الرف من زمان".

ملخص أحداث الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري

وكانت قد شهدت الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري كشف خديجة لعلي أن سبب يقينها من براءة صفوت هو أن حبيبة قد أفصحت لها قبل وفاتها عن عدد من شركات الأدوية التي تعمل عليها موضحة أنها شركات تنتج أدوية مغشوشة وتدفع ملايين الجنيهات لإصدار شهادات مزورة تفيد بأنها أدوية سليمة، وهو الأمر الذي ترجح أنها السبب في قتلها.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري هو من بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومسلسل مسار إجباي من إخراج نادين خان.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري

أما عن موعد عرض مسلسل مسار إجباري فهي على قناة CBC الساعة 6:05 مساءً وعلى قناة الحياة الساعة 11:15 مساءًا، كما تعرض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 12 بعد منتصف الليل،، وأيضًا تعرض على قناة ON الساعة 10:30 مساءً.