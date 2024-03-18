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فن

موعد إعادة عرض الحلقة الثامنة في مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

يبحث المتابعون عن موعد إعادة عرض الحلقة الثامنة من مسلسل مسار إجباري، وذلك بعد أن حصل العمل على نسب مرتفعة من المتابعة نتيجة الإشادة به وبعناصره، وتساءل الكثيرون عن موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة.

موعد إعادة عرض الحلقة الثامنة في مسلسل مسار إجباري لأحمد داش 

موعد إعادة عرض مسلسل مسار إجباري على قناة ON دراما في تمام الساعة 10:30، وعلى قناة CBC  في الساعة 9 من صباح اليوم الثاني.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 8

أما عن موعد عرض مسلسل مسار إجباري فهي على قناة CBC الساعة 6:05 مساءً وعلى قناة الحياة الساعة 11:15 مساءًا، كما تعرض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 12 بعد منتصف الليل،، وأيضًا تعرض على قناة ON الساعة 10:30 مساءً.

الآن مسلسل مسار إجباري الحلقة 7.. علي يعرض على أمه سفره إلى الخارج

مسلسلات رمضان 2024... تفاصيل أحداث مسلسل مسار إجباري لـ"أحمد داش وعصام عمر"الحلقة 7

ملخص أحداث الحلقة 7 من مسلسل مسار إجباري

 شهدت الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري رغبة علي في السفر خارج مصر في منحة ليعرض هذا الأمر على والدته الفنانة صابرين لكي يرى هل سيغضبها ذلك أم لا.

ردت أم علي عليه أنها لا تعارضه في ذلك طالما أن هذا الأمر سيكون فيه مصلحته وتحقيق مستقبل أفضل له، مؤكدة أنها ستكون بالفعل حزينة على عدم وجوده بينهما، إلا أنها سوف تطمئن عليه إذا حدث وسافر وذلك من خلال التواصل معه عبر شبكة التواصل الاجتماعى الإنترنت يوميًا فيديو، لافتة إلى أنه طالما حمل مسئولياتها ومسئوليات أخوته فعليه إذن أن يرى مصلحته ومستقبله.

وبعد انتهاء الحديث بين علي وأمه فوجئ بإخبار أمه له أنه قد نسي محفظته وأنها تركتها له على “ترابيزة”، وهو الأمر الذي أشعره بالطمأنينة نتيجة ما ظنه من قبل أنه كان قد نسيها في الشقة التي عثر بها هو وأخوه على الممرض مقتولا، إذ كان من الممكن أن تصبح وسيلة لاتهامه بالشروع في قتل هذا الممرض من خلال التوصل عن طريقها إلى بطاقته الشخصية والتعرف على هويته من قبل السلطات.

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وكان فقدان محفظة علي في ذلك الحين كان سببًا من الأسباب التي جعلته يقول لأخيه حسين أن عليه استكمال رحلته في البحث عن عصابة قاتل أبيه بمفرده وأن يعفيه هو من مصاحبته في تلك الرحلة.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري هو من بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومسلسل مسار إجباي من إخراج نادين خان.

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