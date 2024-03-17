الأحد 17 مارس 2024
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فن

الآن مسلسل مسار إجباري الحلقة 7.. علي يعرض على أمه سفره إلى الخارج

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري رغبة علي في السفر خارج مصر في منحة، وعرضه هذا الأمر على والدته والتي تجسد دورها الفنانة صابرين لكي يعرف هل سيغضبها هذا الأمر أم لا.

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ردت الأم على ابنها على أنها لا تعارضه في ذلك طالما أن هذا الأمر سيكون فيه مصلحته وتحقيق مستقبل أفضل له، مؤكدة أنها بالفعل ستكون حزينة على عدم وجوده بينهما، إلا أنها ستطمئن عليه إذا حدث وسافر عليه من خلال التواصل معه عبر شبكة التواصل الاجتماعى الإنترنت صوت وصورة، لافتة إلى أنه طالما حمل مسئولياتها ومسئوليات أخوته فعليه إذن أن يرى مصلحته ومستقبله. 

 وبعد انتهاء الحديث بين علي ووالدته أخبرته أن يأخذ محفظته من أعلى "ترابيزة" السفرة، موضحة له أنه كان قد نسيها، وهو الأمر الذي أشعره بالأمان نتيجة ماظنه من قبل أنخ قد نسيها في الشقة التي عثر بها على الممرض مقتولا ، إذ كان من الممكن أن تصبح وسيلة لاتهامه بالشروع في قتل هذا الممرض من خلال التوصل من خلالها على بطاقته الشخصية والتعرف على هويته من قبل السلطات. 

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري 

وكانت الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري، شهدت عثور عائلة عمر والد الأخوين علي وحسين على وصية والدهما بعد أن وجدها ابنه الطفل الصغير في أحد معاطفه وتأثر أبناؤه بها خاصة ابنه الأكبر علي.

كما تضمنت الحلقة السادسة من المسلسل أيضًا استمرار مسعد والذي يأتي بمثابة اليد اليمنى للمحامي المتواطئ "مجدي حشيش" في الضغط على كلًا من الأخوين "علي"، و"حسين"، لإجبارهما على تسليم الدليل الذي تركه والدهما، وذلك من خلال شراء الشيكات الخاصة بوالدهما، والحصول على إيصالات إيجار الشقة التي يسكن بها حسين وعائلته وعقد إيجارها، لاستخدامها كورقة ضغط على الأبناء بهدف الوصول إلى الدليل الذي تركه لهم آباهم. 

وانتهت الحلقة السادسة على اكتشاف كلًا من الأخوين مقتل الممرض الذي قتل من قبل والدهما، ليسرعا فارين خوفًا من أن تقبض عليهم الشرطة، وأثناء ذلك تسقط "محفظة نقود" علي التي تحتوي على بطاقة هويته مما قد يدي إلى اتهامه بمقتل هذا الممرض، وهو الأمر الذي أدى إلى إثارة مخاوفه.

وعندئذ قرر علي أن يتخلى عن رحلة البحث عن العصابة المسئولة عن مقتل أبيه، وعن السعي وراء إثبات براءة صفوت من قتل "حيبة" قائلًا لأخيه حسين أن عليه استكمال رحلته بمفرده، فهو متعلم ولديه شقيقاته وأمه مسئولين منه، بل أن حسين غير متعلم، ولا يخشى على شئ، لتنتهي حلقة المسلسل عند ترك علي حسين وقوله "من النهاردة بقينا انت وانا مش احنا".

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مسلسل مسار إجباري.. موعد عرض الحلقة 7

موعد عرض مسلسل عصام عمر وأحمد داش الحلقة 7

ويعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 7 مساء اليوم على قناة CBC الساعة 6:05 مساءً وعلى قناة الحياة الساعة 11:15 مساءًا، كما تعرض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 12 بعد منتصف الليل،، وأيضًا تعرض على قناة ON الساعة 10:30 مساءً.

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أبطال مسلسل مسار إجباري

أما عن أبطال مسلسل مسار إجباري فهم كلًا من أحمد داش وعصام عمر بالإضافة إلى عدد من الفنانين منهم بسمة، صابرين، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي والمسلسل من إخراج نادين خان.

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