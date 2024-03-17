مسلسل محارب الحلقة 7.. تامر عبد المنعم يهدد زوجة ماجد المصرى وأحمد زاهر بكشف فضائحهم

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل محارب من بطولة الفنان حسن الرداد الذي يجسد دور "عزيز محارب" العديد من الأحداث المثيرة؛ منها اتصال "انجى" التى تجسد دورها نيرمين الفقي زوجة "عزازي" الذى يجسد دوره ماجد المصري؛ وذلك بعد تسلمها ملف من "وصفي" المحامي الذى يجسد دوره الفنان تامر عبد المنعم يتضمن على جميع الصفقات التي تمت من وراء "عزازي" بين انجي وحسام المحامي الذى يجسد دوره الفنان احمد زاهر.

أحداث مسلسل محارب الحلقة 7

في الوقت نفسه، ذهب وصفي المحامي الى "عجمي" الذى يجسد دوره الفنان محمود البزاوي والد "انجي" زوجة عزيز محارب للاتفاق معه على محارب.

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 6

شهدت أحداث مسلسل محارب الحلقة 6 العديد من الأحداث الشيقة حيث يهرب مجددًا محارب من الشرطة بينما هي تطارده وتحاول إلقاء القبض عليه.

وخلال أحداث مسلسل محارب الحلقة 6، يعطي المحامي حسام لـ أخو محارب مبلغ كعربون ومقدم للتنازل يصل إلى 20 ألف جنيه، وهو ما جعل أخو محارب يتحمس أكثر للتنازل.

ويكلف ماجد المصري “العزازي” المحامي وصفي وهو منافس لحسام، أعمال مجموعة شركاته بدلا من حسام نظرا لاخفاقاته المتتالية وفشله المتواصل في اعمال ماجد المصري وقضية ابنه.

وضمن أحداث مسلسل محارب الحلقة 6 يهدد وصفي جيهان “زوجة العزازي” بسرقتها لزوجها قائلًا: “انسي بقى زمن العمولات والشاوي والفلوس اللي بتسحبيها من جوزك انتي وحسام، وانا مجهزلك ملف في كل سرقاتك ابقي بصي عليه”.

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي حول الشاب عزيز محارب القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته في القاهرة وتتغير حياته تماما بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرا كبيرا يغير مسار حياته.

وكشف حسن الردادي عن تفاصيل شخصيته في مسلسل محارب خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، وقال: "عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللي عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى بشحنة ... مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعة".



وتابع: "أنا تربيت على مسلسلات من صغري تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو أي حرفة أو عامل في مصنع ويكون شخص عادى بقنابله في الشارع في القاهرة أو دمياط في بلدي ودي النماذج اللي بحب أتكلم عنها وأشرف رحلة كفاحها وأتأثر بيه وأتكلم عنها".



وأشار الردادي: "في الفترة الأخيرة بقيت بشرف فكرة تقديم المواطن البسيط وكأنه عم الشبحنة في العالم وبقة الطبيعي والسائد أنى أجيب فئة أو شخصيات من دماغ البنى أدمين وأحطه مكان شريحة أخرى من المجتمع وهذا غير حقيقي".



ولفت المرداد إلي أن أهم ما حمسه لأداء الدور في شخصية عزيز محارب لأنه شخص محترم وبسيط ونراه في شارعنا المصري.

مواعيد عرض مسلسل محارب

أعلن الفنان حسن الرداد بطل مسلسل "محارب" عن مواعيد عرض حلقات المسلسل طوال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يعرض يوميًا من الساعة التاسعة مساءً على قناة "سي بي سي مصر" ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا ربع عصرًا، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على شاشة "سي بي سي دراما".

أبطال مسلسل محارب

"محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.