الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل محارب الحلقة 7.. تامر عبد المنعم يهدد زوجة ماجد المصرى وأحمد زاهر بكشف فضائحهم

مسلسل محارب
مسلسل محارب

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل محارب من بطولة الفنان حسن الرداد الذي يجسد دور "عزيز محارب" العديد من الأحداث المثيرة؛ منها اتصال "انجى" التى تجسد دورها نيرمين الفقي زوجة "عزازي" الذى يجسد دوره ماجد المصري؛ وذلك بعد تسلمها ملف من "وصفي" المحامي الذى يجسد دوره الفنان تامر عبد المنعم يتضمن على جميع الصفقات التي تمت من وراء "عزازي" بين انجي وحسام المحامي الذى يجسد دوره الفنان احمد زاهر.

أحداث مسلسل محارب الحلقة 7

في الوقت نفسه، ذهب وصفي المحامي الى "عجمي" الذى يجسد دوره الفنان محمود البزاوي والد "انجي" زوجة عزيز محارب للاتفاق معه على محارب.

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 6

شهدت أحداث مسلسل محارب الحلقة 6 العديد من الأحداث الشيقة حيث يهرب مجددًا محارب من الشرطة بينما هي تطارده وتحاول إلقاء القبض عليه.

وخلال  أحداث مسلسل محارب الحلقة 6، يعطي المحامي حسام لـ أخو محارب مبلغ كعربون ومقدم للتنازل يصل إلى 20 ألف جنيه، وهو ما جعل أخو محارب يتحمس أكثر للتنازل.

ويكلف ماجد المصري “العزازي” المحامي وصفي وهو منافس لحسام، أعمال مجموعة شركاته بدلا من حسام نظرا لاخفاقاته المتتالية وفشله المتواصل في اعمال ماجد المصري وقضية ابنه.

وضمن  أحداث مسلسل محارب الحلقة 6 يهدد وصفي جيهان “زوجة العزازي” بسرقتها لزوجها قائلًا: “انسي بقى زمن العمولات والشاوي والفلوس اللي بتسحبيها من جوزك انتي وحسام، وانا مجهزلك ملف في كل سرقاتك ابقي بصي عليه”.

موعد وقنوات عرض مسلسل محارب للفنان حسن الرداد الحلقة 7

تواطؤ وخيانة وسرقة.. ملخص أحداث مسلسل محارب الحلقة 6 بطولة حسن الرداد

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي حول الشاب عزيز محارب القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته في القاهرة وتتغير حياته تماما بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى  يكتشف سرا كبيرا يغير مسار حياته.

وكشف حسن الردادي عن تفاصيل شخصيته في مسلسل محارب خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة  ON، وقال: "عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللي عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى بشحنة ... مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعة".


وتابع: "أنا تربيت على مسلسلات من صغري تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو أي حرفة أو عامل في مصنع ويكون شخص عادى بقنابله في الشارع في القاهرة أو دمياط في بلدي ودي النماذج اللي بحب أتكلم عنها وأشرف رحلة كفاحها وأتأثر بيه وأتكلم عنها".


وأشار الردادي: "في الفترة الأخيرة بقيت بشرف فكرة تقديم المواطن البسيط وكأنه عم الشبحنة في العالم وبقة الطبيعي والسائد أنى أجيب فئة أو شخصيات من دماغ البنى أدمين وأحطه مكان شريحة أخرى من المجتمع وهذا غير حقيقي".


ولفت المرداد إلي أن أهم ما حمسه لأداء الدور في شخصية عزيز محارب لأنه شخص محترم وبسيط ونراه في شارعنا المصري.

مواعيد عرض مسلسل محارب 

أعلن الفنان حسن الرداد بطل مسلسل "محارب" عن مواعيد عرض حلقات المسلسل طوال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يعرض يوميًا من الساعة التاسعة مساءً على قناة "سي بي سي مصر" ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا ربع عصرًا، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على شاشة "سي بي سي دراما".

أبطال مسلسل محارب

"محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مسلسل محارب محارب موعد عرض محارب موعد عرض مسلسل محارب موعد اعادة مسلسل محارب قصة مسلسل محارب ابطال مسلسل محارب موعد عرض مسلسل حسن الرداد مسلسل حسن الرداد حسن الرداد قنوات عرض محارب قنوات عرض مسلسل محارب موعد مسلسل محارب الحلقة السابعة من محارب محارب الحلقة السابعة محارب الحلقة 7 الحلقة 7 من مسلسل محارب الحلقة السابعة من مسلسل محارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

عاجل| "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لشغل 170 وظيفة بالهيئة العامة للطرق والكباري

الخارجية: فتح باب التسجيل بشأن تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج

مصرفيون: تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 10 أضعاف

إبراهيم عيسى: أنا فى المرحلة الأخيرة قبل الموت (فيديو)

الحكومة: مكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزى الدولار لاستبداله بالجنيه

فيلم يدين عبدالناصر أم عن المثلية الجنسية؟.. خالد يوسف يرد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

خالد حريب

احتمال لقاء البرهان وحميدتي في القاهرة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد