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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تواطؤ وخيانة وسرقة.. ملخص أحداث مسلسل محارب الحلقة 6 بطولة حسن الرداد

مسلسل محارب
مسلسل محارب

تصاعدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل مسلسل محارب الحلقة 6 ، الذي يعرض يوميًا في التاسعة على قناة سي بي سي، وهو من بطولة حسن الرداد وسلوى عثمان وماجد المصري.

 

ملخص أحداث مسلسل محارب الحلقة 6

وتشهد أحداث مسلسل محارب الحلقة 6 العديد من الأحداث الشيقة حيث يهرب مجددًا محارب من الشرطة بينما هي تطارده وتحاول إلقاء القبض عليه.

وخلال  أحداث مسلسل محارب الحلقة 6 ، يعطي المحامي حسام لـ أخو محارب مبلغ كعربون ومقدم للتنازل يصل إلى 20 ألف جنيه، وهو ما جعل أخو محارب يتحمس أكثر للتنازل.

ويكلف ماجد المصري “العزازي” المحامي وصفي وهو منافس لحسام، أعمال مجموعة شركاته بدلا من حسام نظرا لاخفاقاته المتتالية وفشله المتواصل في اعمال ماجد المصري وقضية ابنه.

وضمن  أحداث مسلسل محارب الحلقة 6 يهدد وصفي جيهان “زوجة العزازي” بسرقتها لزوجها قائلًا: “انسي بقى زمن العمولات والشاوي والفلوس اللي بتسحبيها من جوزك انتي وحسام، وانا مجهزلك ملف في كل سرقاتك ابقي بصي عليه”.

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مواعيد مسلسل محارب لـ حسن الرداد 

يعرض مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة 6 الساعة التاسعة والاعاده في اليوم التالي الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

 

مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة السادسة

يعرض مسلسل محارب الحلقة 4 بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا.

 

قصة مسلسل محارب

ليصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

 

أبطال مسلسل محارب

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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