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الثقافة

مسلسل محارب الحلقة السادسة| تامر عبد المنعم V.S أحمد زاهر.. من الفائز؟

مسلسل محارب
مسلسل محارب

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل محارب من بطولة الفنان حسن الرداد الذي يجسد دور "عزيز محارب" لقاء المحامي "وصفي" بنرمين الفقي "جيهان" زوجة ماجد المصري "العزازي" في حضوره، وذلك بعد أن اتفق الأخير معه على أن يتولى مهمة المرافعة في قضية ابنهما "رامي" بعد أن تسبب في مقتل والدة عزيز محارب بسيارته؛ مقابل سحب ملف القضية من المحامي "حسام" الذى يجسد دوره الفنان أحمد زاهر.

مسلسل محارب

ورفضت "جيهان العزازي" توكيل "وصفي" بمهمة المرافعة في قضية ابنها وتمسكها بالمحامي "حسام"، وهو ما دفع "وصفي" المحامي" بزيارة "جيهان" وتسليمها ملف يتضمن على كل تجاوزاتها المالية مع المحامي حسام وصفقاتهما التي تمت بالاتفاق بينها والمحامي حسام دون علم "العزازي"، لتنتهي الحلقة السادسة من أحداث مسلسل "محارب" لتثير تساؤلًا حول من يكسب قضية رامي ابن العزازي المحامي وصفي أم المحامي حسام.

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 5

تدور أحداث مسلسل "محارب" فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز محارب القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى  يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

وكشف حسن الرداد عن تفاصيل شخصيته في مسلسل محارب خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON، وقال:"عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللى عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى شبحنة.. مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعه".

وتابع: "أنا تربيت على مسلسلات من صغرى تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو اى حرفة أو عامل فى مصنع ويكون شخص عادى بنقابله فى الشارع فى القاهرة أو دمياط فى بلدى ودى النماذج اللى بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها".

وأشار الرداد:"فى الفترة الأخيرة بقيت بشوف فكرة تقديم المواطن البسيط وكأنه عم الشبحنة فى العالم وبقت الطبيعى والسائد أنى أجيب فئة أو شخصيات من دماغ البنى أدمين وأحطه مكان شريحة أخرى من المجتمع وهذا غير حقيقي".

ولفت الرداد إلي أن أهم ما حمسه لأداء الدور في شخصية عزيز محارب لأنه شخص محترم وبسيط ونراه فى شارعنا المصري.

مواعيد عرض مسلسل محارب

أعلن الفنان حسن الرداد بطل مسلسل "محارب" عن مواعيد عرض حلقات المسلسل طوال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يعرض يوميًا من الساعة التاسعة مساءً على قناة "سي بي سي مصر" ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا ربع عصرًا، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على شاشة "سي بي سي دراما".

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