ليالى رمضان.. لقاءات توعية وورش للأطفال ضمن نشاط "ثقافة الوادى الجديد"

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، تنفيذ عدد من الفعاليات الفنية والثقافية خلال شهر رمضان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

"فضل شهر رمضان" في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

وعقد قصر ثقافة الطفل بالخارجة محاضرة عن "فضل شهر رمضان" تحدث خلالها الشيخ محمد عبد الظاهر من أوقاف الوادي الجديد عن فضل شهر رمضان وما له من أهمية عظيمة للمسلمين.

وعقد بيت ثقافة بولاق محاضرة ثقافية بعنوان "استقبال شهر رمضان" تحدثت خلالها منى حسين عن أهم الخطوات التى يجب أن يتبعها المسلم لاستقبال شهر رمضان.

الأكلات الشعبية في الواحات

بينما أعد قصر ثقافة الخارجة ورشة حكى شعبي عن الأكلات الشعبية في الواحات وتحدث خلالها الباحث محمد عبد الله عن أهم الأكلات التي تشتهر بها الواحات، بجانب عرض فيلم "١٩ ب".

وعقدت عدة مناقشات لكتب وإصدارات في موضوعات متنوعة ببيت ثقافة بولاق، وبيت ثقافة المعصرة، وبيت ثقافة الراشدة، ومكتبة الطفل والشباب بباريس.

وضمن الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، وفرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، احتفلت عدة مواقع ثقافية بحلول شهر رمضان بتنفيذ عدد من ورش الفنون التشكيلية، ومنها مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة ومكتبة شرق بولاق ومكتبة الطفل والشباب بتنيدة وبيت ثقافة المنيرة وناصر الثورة وبيت ثقافة القصر وبيت ثقافة بلاط.

تبلوهات واحاتية لفرقة الخارجة للفنون الشعبية

وفي الجانب الفني لأنشطة الفرع قدم قصر ثقافة الخارجة عرضا فنيا لفرقة الخارجة للفنون الشعبية، تضمن مجموعة متنوعة من التابلوهات الواحاتية تدريب الفنان محمد عبدالله، بينما قدم قصر ثقافة موط عرض فنون تلقائية لفرقة التلقائين بموط، كما قدم أطفال بيت ثقافة بلاط عرضا فنيا لفرقة كورال الأطفال تدريب الفنان خالد حماد.