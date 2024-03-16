تفاصيل حريق ستوديو الأهرام: "الديكورات كلمة السر"

دفعت قوات الحماية المدنية بـ20 سيارة لمكافحة النيران ومحاولة السيطرة على حريق استوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين جنوب الجيزة، اليوم السبت، حيث التهم الحريق الاستوديو من اتجاهات عدة، فضلًا عن أشجار واستوديوهات وديكورات، من ضمنها ديكورات مسلسل «المعلم» من بطولة الفنان مصطفى شعبان، حيث حولها إلى كتلة رماد، وامتد إلى 3 عقارات مجاورة.

الحريق الذى نشب اليوم في استوديو الأهرام لم يكن المرة الأولى، حيث التهمت النيران استوديو الأهرام في عام 2016 بسبب كمية من الأشجار والمخلفات الخشبية قبل امتدادها إلى مناطق أخرى.

وتعد أخشاب بناء الديكورات كلمة السر وراء الحريق المتكرر لاستوديو الأهرام؛ وهو ما نكشفه في السطور التالية:

فى 2016.. الحريق التهمت كمية من الأشجار والمخلفات الخشبية

حريق استوديو الأهرام لم يكن المرة الأولي؛ حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل استوديو الأهرام السينمائى بمنطقة العمرانية، ومحاصرة النيران وذلك في 25 سبتمبر 2016 والتي التهمت كمية من الأشجار والمخلفات الخشبية لبناء ديكورات الأعمال الدرامية قبل امتدادها إلى مناطق أخرى.

وتبين أن النيران اندلعت في 200 متر من الأشجار المجاورة للسور القريب من بلاتوه الحارة المصرية القديمة وأخشاب تُستخدم في بناء الديكورات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا بالحريق، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء.

رئيس الوزراء: صرف فوري لمبلغ 15 ألف جنيه لكل أسرة مضارة

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، إلى موقع الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة؛ وذلك لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، والوقوف على حجم الخسائر، والعمل على سرعة صرف التعويضات.

ورافق رئيس الوزراء نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ونيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من مسئولي الجهات والأجهزة المعنية.

ووجه رئيس الوزراء بأهمية الاطمئنان على السلامة الإنشائية للمبانى، وتشكيل لجنة عاجلة فورية مكونة من شركات المقاولات المعتمدة من محافظة الجيزة، وذلك للوقوف على حجم الضرر وإعداد مقايسات هندسية تضمن الوقت اللازم وتكلفة إعادة المباني لأصلها قبل الحريق.

كما وجه رئيس الوزراء بمنح مبلغ 15 ألف جنيه كدفعة للأهالي المتضررة منازلهم كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة، بما يعادل القيمة الإيجارية في المنطقة التي يعيشون فيها، وذلك لحين تأهيل المباني وإعادتها لوضعها الأصلي.