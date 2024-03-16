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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل محارب 6

مسلسل محارب 6.. أخو"محارب" يتنازل عن قضية أمه ويقبض 20 ألف جنيه

مسلسل محارب
مسلسل محارب

تتصاعد أحداث الحلقة 6 من مسلسل محارب، الذي يعرض يوميًا في التاسعة على قناة سي بي سي، وهو من بطولة حسن الرداد وسلوى عثمان وماجد المصري.

مسلسل محارب 6

وتشهد أحداث الحلقة 6 من مسلسل محارب أن يقرر أخو محارب الذهاب إلى المحامي حسام الجيوشي كي يتنازل هو عن قضية أمه، ولكن حسام يؤكد له أن يجب أن يتنازل الـ 3 أخوات عن القضية.

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يرد أخو محارب: " انا اصغر اخواتي اه بس مخي يعجبك وانا من ناحية اختي ملكش دعوة اطمن انا هخليها تمضي على التنازل، وهقنع محارب كمان واجيبهولك".

مسلسل محارب 6

ويعطي المحامي حسام لـ أخو محارب مبلغ كعربون ومقدم للتنازل يصل إلى 20 ألف جنيه، وهو ما جعل أخو محارب يتحمس أكثر للتنازل.

 

مسلسل حسن الرداد موعد عرض الحلقة 6

 

يعرض مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة 6 الساعة التاسعة والاعاده في اليوم التالي الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

 

مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة السادسة

يعرض مسلسل محارب الحلقة 4 بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا.

 

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

 

ابطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود

 

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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