السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل محارب الحلقة 6.. معرفة مصير حسن الرداد بعد إعلان ماجد المصري الحرب عليه

مسلسل محارب
مسلسل محارب

تعرض اليوم السبت الحلقة 6 لـ مسلسل محارب الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان الكريم.

يعد مسلسل محارب واحد من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد ونرمين الفقي وأحمد زاهر، ويعرض المسلسل يوميًا الساعة 9 مساءً.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل محارب الحلقة 6 

وينتظر جمهور مسلسل محارب أحداث الحلقة 6 لمعرفة مصير حسن الرداد خاصة مع إعلان ماجد المصري الحرب على محارب واستخدام كل أدواته لتشويه صورته بكونه بلطجي.

وتتوالى الأحداث ويدب الشجار بين أخوة محارب خاصة بعد انتشار الشائعات عن رفض محارب الملايين التي عرضت عليه من قبل عائلة عزازي للتننازل عن القضية.

فيما يكتشف الفنان أحمد زاهر "حسام الجيوشي" أن محارب اضطر للهرب هو ووالده ووالدته قبل 25 عاما من الصعيد بسبب ثأر قديم بينه وبين أولاد عمه في صراعات على قطعة أرض وراح ضحيتها أحد أقاربه.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل محارب الحلقة 6

وسبق أن أعلنت شبكة قنوات cbc الفضائية عن عرض مسلسل محارب لـ حسن الرداد وناهد السباعي عن عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل 2024 ويعرض مسلسل محارب على شاشة cbc العامة وcbc drama بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

يشار إلى أن أحداث مسلسل محارب تدور قصتها في إطار اجتماعي حول شاب قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيدا عن مشاكل أقربائه في البلدة، ولكن تتغير حياته بعد وفاة والده ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا يغير مسار حياته.

محمود ياسين جونيور لـ الدستور: سعيد بردود الأفعال حول مسلسل "محارب"

مسلسل "محارب" الحلقة 5.. ثأر قديم يهدد حياة الفنان حسن الرداد

أبطال مسلسل محارب

والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وعابد عناني، وعفاف شعيب.

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