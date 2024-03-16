مسلسل سر إلهي الحلقة 6: روچينا تستخرج سبائك الذهب بمساعدة أحمد مجدي
شهدت الحلقة 6 من مسلسل سر إلهي أحداثا شيقة ومثيرة، أبرزها عثور “نصرة” التي تجسد دورها النجمة روجينا علي سبائك الذهب واستخراجها بمساعدة الفنان أحمد مجدي الذي يجسد دور "يحي"، بعد حبسها ظلما لمدة سبع سنوات لاتهامها في قضية قتل “هارون" الذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير.
وانتهت الحلقة الخامسة بمشهد مثير وهو عثور “نصرة” على عدد كبير من سبائك الذهب، والذي يقلب حياتها رأسا على عقب لتبدأ رحلة جديدة مليئة بالإثارة والتشويق في الحلقات المقبلة.
مسلسل روجينا موعد عرض الحلقة 6
مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا الحلقة 6 تعرض مساء اليوم السبت في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
مسلسل سر إلهي قنوات عرض الحلقة السادسة
تعرض الحلقة السادسة من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا عبر مجموعة قنوات سي بي سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.
تردد قناة CBC
- القمر الصناعي نايل سات
- التردد 11488
- الاستقطاب رأسي
- الترميز 27500
- تصحيح الخطأ 5/6
أبطال مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم وهم كل من:
- روجينا
- محمد ثروت
- أحمد مجدي
- أحمد بدير
- ميمي جمال
- أحمد سلامة
- مي سليم
- رشا مهدي
- محسن منصور
- مراد مكرم
- محمود حجازي
- مريم أشرف زكي
- نهى عابدين
- رنا رئيس
- محمود الحسيني
- صلاح عبد الله
- يوسف الأسدي
- تأليف أمين جمال
- إخراج رؤوف عبد العزيز
- غناء التتر النجم حمزة نمرة
- إنتاج شركة كودكس للانتاج الفني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
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