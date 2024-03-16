مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 6.. زوجة والد دينا الشربيني تطلب منه السفر إلى أمريكا

طلبت ألفت أمام التي تجسد دور فاتن زوجة والد دينا الشربيني في مسلسل كامل العدد +1، خلال أحداث الحلقة السادسة من زوجها تيمور السفر إلى أمريكا بعد حصولها على فرصة تعين كرئيس لقسم التحاليل خلال السنة الدراسية.



ورفض تيمور والد الفنانة دينا الشربيني في مسلسل كامل العدد +1 فكرة السفر مطلقًا، مما أدى إلى استياء فاتن من الرد.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 7

ستعرض الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد +1 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا كل يوم على قناة On حصريًا.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل كامل العدد

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

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مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل كامل العدد

يضم مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.