السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

دينا الشربيني تحاول معرفة الفتاة التي تقع في غرامه في مسلسل "كامل العدد +1" الحلقة 6

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد

شهدت بداية الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد +1 أحداثًا طريفة حيث ذهبت ليلى ( دينا الشربيني) برفقة ابنها الرضيع عمر إلى زوجها الطبيب أحمد (شريف سلامة) في عيادته الخاصة لتحاول معرفة الفتاة التي تحاول إيقاعه في غرامها 

 

وفي مشهد آخر طلبت ليلى من الممرضة أن تتركها تجلس مع المرضى في قائمة الانتظار دون أن تخبرهم أنها زوجته، حتى تستطيع التحدث معهم لمعرفة من هي المرأة التي تحب زوجها وترغب في التقرب منه.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 7

ستعرض الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد +1 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا كل يوم على قناة On حصريًا.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة السابعة
 

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 6 لـ"دينا الشربيني"

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل كامل العدد

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل كامل العدد

يضم مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 6 لـ"دينا الشربيني"

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