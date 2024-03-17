الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مسار إجباري لـ"عصام عمر وأحمد داش" ملخص الحلقة 6

مسار إجباري
مسار إجباري

بحث متابعي دراما رمضان 2024، عن ملخص الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري، الذي يعرض حاليا علي عدد من القنوات.

 

ملخص مسلسل مسار إجباري الحلقة 6

وشهد مسلسل مسار إجباري الحلقة 6 أحداثا مثيرة، حيث تم العثور على وصية عمر البرنس، بعد أن قامت العصابة بنبش الشقة، وقام على بقراءة الوصية أمام الزوجتين إحسان وعنايات والأبناء.

txt

أحمد داش ينتهي من تصوير مسلسل "مسار إجباري".. اليوم

مسلسل مسار إجباري تفاصيل أحداث عرض الحلقة 6

وشهد ملخص مسلسل مسار إجباري الحلقة 6، إخبارهم ببيع قطعة الأرض التي كان يمتلكها وطلب منهم السماح والاتحاد ولمل شمل العائلتين لمواجه المشاكل التي كان سببا فيها قبل وفاته.

كما شهد ملخص الحلقة السادسة مسلسل مسار إجباري مفاجأة كبيرة، حيث كشفت خديجة ابنة خالة حبيبة الطالبة المقتولة النقاب عن القاتل الحقيقي، وهم عصابة تجارة الأدوية الفاسدة، حيث كانت حبيبة قد أجرت أبحاثا في هذه الشأن، وهو ما جعل العصابة تترصد لها وتقتلها، ومن المنتظر تنفيذ الحكم عليه ما لم يتم العثور على دليل براءته.

مسلسل مسار إجباري.. ظهور مشروب غازي وطني في أحد المشاهد تضامنًا مع قضية فلسطين

مسار إجباري.. جوري بكر تسعى لمشاركة "داش" في "زغزغة"

 

مسلسل مسار اجباري موعد عرض الحلقة 7

ويترقب الجمهور موعد إعادة عرض الحلقة السابعة مسلسل مسار إجباري على قناة ON دراما، في تمام الساعة 10:30، بينما يكون العرض الأول على ON في تمام الساعة 6:45 مساء، كما تعرض إعادة الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري على قناة CBC  في الساعة 9 من صباح اليوم الثاني.

 

مسلسل مسار إجباري مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة

يُعرض مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي cbc في الساعة 6:05 مساء ويُعاد الساعة 9 صباحًا.

كما يعرض مسلسل مسار إجباري على قناة أون ON في الساعة 10:30 مساء ويُعاد الساعة 6:45 مساء.

وسيعرض أيضًا مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءا.

 

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور قصة مسلسل "مسار إجباري" حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفا سرًا خطيرًا وهو أنهما أخان، ويكره كل منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم يقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

ويُجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخوين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

من المتوقع أن يكتشف الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش "علي" و"حسين" داخل المسلسل أنهما شقيقان.

 

أبطال مسلسل مسار إجباري

ينتمي مسلسل مسار إجبارى إلى مسلسلات الشركة المتحدة المكونة من 15 حلقة وهو من بطولة  عدد من النجوم أبرزهم أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، ومسلسل مسار إجباري من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى ومن إخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل مسار اجباري مسار اجباري موعد عرض مسار إجباري موعد عرض مسلسل مسار إجباري موعد اعادة مسلسل مسار إجباري قصة مسلسل مسار اجباري أبطال مسلسل مسار إجباري موعد عرض مسلسل احمد داش مسلسل احمد داش أحمد داش قنوات عرض مسار إجباري قنوات عرض مسلسل مسار إجباري موعد مسلسل مسار إجباري الحلقة الاولي من مسار إجباري مسار إجباري الحلقة السادسة مسار إجباري الحلقة 6 الحلقة 6 من مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

الحكومة: مكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزى الدولار لاستبداله بالجنيه

مصرفيون: تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 10 أضعاف

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7.. والقنوات الناقلة

مشاكل الغدة الدرقية الشائعة عند النساء: تعرف على أعراضها وعلاجها

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

خالد حريب

احتمال لقاء البرهان وحميدتي في القاهرة

محمد رفعت

المتحدة ورمضان المصري

أحمد أبوالمحاسن

سلام وتحية للأزهر

أحمد غنام

Succession.. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (2)

ناصر الجابري

الشراكة بين الإمارات ومصر.. من منظور الاقتصاد

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد