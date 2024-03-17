مسار إجباري.. جوري بكر تسعى لمشاركة "داش" في "زغزغة"

مسلسلات رمضان 2024..

من المقرر أن تستكمل الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر تطورات وأحداث الحلقة السادسة والتي ستعرض اليوم على عدد من القنوات حيث تحظى على نسب عالية من المشاهدة يوميا.

ملخص أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري

وكانت قد شهدت الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري التي عرضت أمس قول سناء "زوجة صفوت" المسجون ظلمًا للمحامي مجدي حشيش أن زوجها بدأ يساوره الشكوك فيها، وفي تعاونها معه لمنع ظهور دليل براءته، وأضافت أنه يتواصل مع خديجة مما يمثل خطورة لأن من الممكن أن تساعده الأخيرة في استرداد دليل براءته.

جاء رد حشيش عليها ساخرًا في البداية أن شكوكه جاءت متأخرة جدًا، ثم قال أن عليها ألا تخف من وقوع ذلك إذ أن خديجة ليس معها دليل براءة صفوت وإلا كانت قد قدمته للمحكمة، إلا أن عليها فقط احتواء زوجها صفوت في هذه الأوقات حتى تتبدد شكوكه فيها، ومن أجل إفصاحه لها عن أي معلومة تصله.

في الوقت نفسه، شهدت الحلقة السادسة طلب سناء زوجة صفوت من حبيبة "حسين" مقابلته بادعاء رغبتها مشاركته في مشروع عربة البرجر ومساعدته بالتمويل لإعجابها بما يقدمه من طعام وبأسلوب تسويقه، وذلك على عكس الحقيقة وهي أنها تسعى إلى ذلك من أجل أن يكون أمام عينيها، ومن أجل أن تتحكم في مصدر رزقه.

زيادة في ادعاء سناء قالت لحسين أنها أعجبت بساندوتش يقدمه على عربته اسمه “زغزغة” مدعية أن اسمه جذاب، ويجب استثمار العمل في تقديمه وخلال المقابلة اعتقدت حبيبة "حسين" أن هناك إعجابًا بينه وبين سناء، وهو ما أثار إزعاجها إلا أنه عبر لها عن عدم ارتياحه لهذه السيدة، ولكنه فقط يريد أن يعرف ماذاتريده منه تحديدًا فهو تساوره الشكوك حولها.

موعد عرض مسلسل مسار اجباري الحلقة 7

يعرض مسار إجباري الحلقة 7 مساء اليوم على قناة CBC الساعة 6:05 مساءً وعلى قناة الحياة الساعة 11:15 مساءًا، كما تعرض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 12 بعد منتصف الليل،، وأيضًا تعرض على قناة ON الساعة 10:30 مساءً.

أبطال مسلسل مسار إجباري

أما عن أبطال مسارإجباري فهم كلًا من أحمد داش وعصام عمر بالإضافة إلى عدد من الفنانين منهم بسمة، صابرين، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي إخراج نادين خان.

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